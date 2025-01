Terzo mandato De Luca, ora è ufficiale: il governo impugna la legge “è in constrasto con la normativa statale”. Si attende la contro risposta del Governatore

63 Visite

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciannove leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare, tra le altre, la legge della Regione Campania n. 16 del 11/11/2024, recante “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165”, in quanto talune disposizioni in materia di ineleggibilità, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive fissati dagli artt. 3 e 51 della Costituzione. E’ quanto si apprende dal comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi sul Consiglio dei Ministri tenutosi oggi alle 18.00.

Si attende la reazione di De Luca che domani terrà una confereranza stampa. Incontrerà i domani, alle ore 11, nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, a Napoli. Non sono stati resi noti i temi della conferenza stampa, anche se è verosimile che al centro ci sarà la decisione del Governo di impugnare la legge della Campania che dà il via libera al terzo mandato per il governatore.













