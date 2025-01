Portici, genitori picchia prof e poi lo scrive sui social

Ha dato un pugno in faccia al professore di sta figlia, l’ha steso e poi scrivendo sui social: «Ora mi arrestano perché ho picchiato un professore». Segno del declino più assoluto di ogni valore ciò che è successo all’Istituto Carlo Levi di Portici questa mattina. Un professore di sostegno è stato colpito dal genitore di una studentessa, che ha accusato il docente di aver dato uno schiaffo alla figlia. Colpito in pieno viso dall’uomo, noto sui social e ed attira anche molti followers giovani per il suo “irreprensibile esempio”, il prof è svenuto ed è stato colto da spasmi muscolari.