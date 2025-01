Mostra d’Oltremare da record: 2 milioni di presenze nel 2024

41 Visite

Il 2024 è stato un anno da record per la Mostra d’Oltremare. Più di 2 milioni di persone

hanno premiato l’offerta del polo multifunzionale napoletano e hanno scelto di partecipare a

fiere, eventi, congressi, concorsi e spettacoli, di godere degli spazi all’aperto e approfittare

della piscina per refrigerarsi durante l’estate in città. I numeri sono i migliori degli ultimi 15

anni.

La MdO si conferma fiore all’occhiello dell’intero Mezzogiorno per l’offerta fieristica e per lo

svolgimento di grandi eventi. Nell’ultimo anno gli espositori ospitati sono stati più di 5.500 e

le presenze registrate 590 mila. Ma il vero boom c’è stato grazie agli eventi, tanti e

diversificati, in grado di soddisfare gusti e aspettative del pubblico di ogni età e di ogni

provenienza, compresi tanti turisti, fino a raggiungere 1 milione di presenze. Un contributo

importante è stato dato dal Teatro dei piccoli che ha ospitato 16.900 persone tra bambini e

ragazzi delle scuole. A questi si aggiungono anche i 180 mila visitatori, tra napoletani e

turisti, che nel 2024 hanno scelto il parco della MdO per fare jogging, passeggiare, andare in

bici, consumare nel ristorante bar della Mostra o semplicemente rifugiarsi in uno dei pochi

spazi verdi della città.

Ad ampliare l’offerta della Mostra e garantire un’oasi di divertimento durante l’estate anche

la piscina: 20 mila ingressi in pochi mesi.

Da anni, la MdO ospita convegni e congressi, nel 2024 sono stati 35 e hanno richiamato

62.000 partecipanti. Sono stati 140 mila, altro dato senza precedenti, coloro che hanno

partecipato ai concorsi che si sono svolti negli spazi del polo napoletano.

La Mostra d’Oltremare, quest’anno ha toccato il punto più alto di presenze con 2 milioni di

persone, riconquistando in via definitiva il suo ruolo da protagonista, a Napoli, in Campania e

nel Mezzogiorno, come punto d’eccellenza per lo svolgimento di fiere, grandi eventi,

congressi, convegni, concerti, spettacoli e concorsi.













