Simone Scuffet è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere, che era rimasto al Cagliari in questi primi mesi della stagione, si trasferisce in azzurro fino almeno alla prossima estate con la formula del prestito.

Scuffet prenderà in azzurro il posto di Caprile, che nel frattempo farà il tour opposto: andrà a Cagliari per trovare spazio e continuità, quella che Conte e soprattutto la presenza di Meret non hanno potuto garantirgli in questi sei mesi di Napoli.