Marano: “Terranostra è brutta e cattiva”, intanto le consigliere che ci insultano prendono spunto dai nostri articoli e denunce. Il menestrello invece lancia notizie già date da mesi

Siamo brutti, cattivi, addirittura si spulcia la “Treccani” per trovare termini sottili e meschini per offenderci sul personale, eppure abbiamo spesso o quasi sempre ragione sulle questioni che segnaliamo o sulle anomalie amministrative che evidenziamo. Brutti e cattivi, eppure capita spesso che consigliere del territorio prendano spunto dai nostri articoli e dai nostri approfondimenti per le proprie azioni politiche. Naturalmente non ci citano mai, perché ammettere che abbiamo ragione è un esercizio che richiederebbe onestà intellettuale.

Proprio qualche giorno fa avevamo messo in evidenza alcuni aspetti poco chiari di un affidamento disposto dall’ufficio tecnico del Comune di Marano per il servizio di allestimento delle luminarie sul territorio. A nostro avviso non era stato rispettato il principio di rotazione né le tempistiche di legge per la richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura di Napoli. Circostanze confermate anche da autorevoli funzionari prefettizi. Ed è proprio grazie ad uno di questi articoli che una delle due consigliere ha promesso che “vigilerà sugli affidamenti”. Anche l’altra si sarebbe mossa in un altro modo.

Fino a poco prima del nostro articolo non ci risulta che si sia mai preoccupati di consultare le determine pubblicate all’albo pretorio e gli affidamenti disposto nel periodo natalizio, anzi una delle due trascorso buona parte del suo tempo ad offenderci, finendo anche per colpire la sfera personale.

Al netto di quello che scrive la signora in questione, noi continuiamo a condurre il nostro lavoro, con dovizia di particolari, anticipando con mesi e mesi, a volte anche con anni, notizie, fatti e circostanze che poi si verificano. Purtroppo capita anche che un collega, sempre invischiato in vicende politiche strapaesane, si svegli un giorno e pubblichi sul proprio profilo social un post “criptico e sibillino” in cui anticiperebbe sorti poco felici per un comune dell’area a nord di Napoli. Ebbene, anche in questo caso il menestrello fa secondo, perchè da tempo, forse da più di un anno, beccandoci insulti, offese e minacce dai sostenitori del “sigaro”, scriviamo che in alcuni comuni quali Marano, Giugliano e altri stiano per insediarsi commissioni di accesso agli atti, per le arcinote vicende giudiziarie, per le parentele scomode di alcuni politici, amministratori e dipendenti, come d’altronde è avvenuto per Pomigliano D’Arco (notizia da noi anticipata, ndr). Per questo il personaggio in questione, che da 4 anni nasconde la notizia dell’arresto e condanna di un ex sindaco suo amico, farebbe meglio a tacere su certi temi.













