Ancora tragedia, stavolta in via Saggese, a Afragola, nella notte: un centauro ha perso la vita. Il 33enne del Burkina Faso che era alla guida ha perso il controllo dello scooter, finendo prima contro il marciapiede e poi a terra . Lui è morto sul colpo, il passeggero in ospedale in codice rosso













