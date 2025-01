Un incendio si è sviluppato poco fa all’interno di un deposito di articoli cinesi in via San Pietro ad Aram, nella zona della Duchesca. Ancora ignote le cause del rogo, sul posto stanno intervenendo due squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti e unità d’emergenza. Fiamme alte e una densa coltre di fumo nero hanno invaso la strada: per motivi precauzionali alcune famiglie di residenti nel palazzo interessato dal fuoco sono state fatte evacuare.