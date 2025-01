NOTTE BIANCA 2025, A CAVA DE’ TIRRENI DOMENICA 5 GENNAIO BIGMAMA E NOSTALGIA‘90

168 Visite

Il flow unico e magistrale di BigMama e il party 90s più forte d’Italia sono i protagonisti della Notte Bianca 2025 a Cava de’ Tirreni, il tradizionale appuntamento nel borgo metelliano all’insegna del connubio tra musica e shopping con l’avvio dei saldi. Per la ventesima edizione dell’iniziativa, nel suo genere tra le più attese in Campania, domenica 5 gennaio a partire dalle ore 22 la città accoglierà sul palcoscenico a cielo aperto in piazza Amabile prima la rapper icona body positive, per poi lasciare spazio allo show/dance party di Nostalgia90.

Sarà dunque Marianna Mammone, in arte BigMama, ad aprire l’evento. Classe 2000, nata in un paesino della provincia di Avellino, Marianna rappa con doti di grande performer su una serie di temi di strettissima attualità che oggi toccano tanti ragazzi e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, e lo fa a suo modo. Tra le rivelazioni del 74esimo Festival di Sanremo con “La rabbia non ti basta” (certificata Disco D’oro FIMI/GfK), grazie ai suoi meriti e ai valori di pace e uguaglianza di cui è diventata simbolo è stata invitata a tenere un discorso al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York. A marzo 2024 ha pubblicato il suo primo album “Sangue” a cui è seguito anche il suo primo libro, “Cento Occhi” uscito a maggio. Dopo aver lanciato il singolo “Mezzo rotto” con Alessandra Amoroso (Doppio Disco di Platino), è stata impegnata in un tour in tutta Italia per poi pubblicare a settembre 2024 il singolo “Il linguaggio del corpo” insieme al duo Paola & Chiara.

Dopo il concerto di BigMama, la serata proseguirà con lo spettacolo dance anni ’90 più famoso in Italia, Nostalgia ’90: il format incentrato sull’iconico decennio pop farà ballare e divertire sulle note di hit e produzioni musicali entrate nella storia e che, oggi come allora, esaltano e conquistano il pubblico di ogni età.

L’evento è organizzato dal Comune di Cava de’ Tirreni con la direzione artistica di Anni 60 produzioni.

“La Notte Bianca di Cava de’ Tirreni raggiunge quest’anno il traguardo dei venti anni – sottolinea il Sindaco Vincenzo Servalli – confermandosi tra gli eventi di respiro regionale più attesi e attestati e che attira ogni anno tantissimi visitatori da ogni angolo della Campania. Come è ormai tradizione, la nostra Città si appresta ad accogliere un pubblico importante, richiamato dall’attraente passeggiata tra le vetrine e l’apertura prolungata dei negozi, l’esibizione live di un’artista in grande ascesa e di importante sensibilità come BigMama e il coinvolgente spettacolo di Nostalgia ’90. Siamo certi che sarà un’altra edizione di successo e una formidabile serata per la nostra comunità e per gli imprenditori del commercio ai quali è dedicata l’iniziativa”.

“La notte bianca è un evento atteso nella nostra città – commenta l’Assessore alle Attività Produttive di Cava de’ Tirreni Annamaria Altobello – un evento capace di attirare persone da ogni dove per poter ammirare la bellezza della nostra città, potersi immergere in un’atmosfera unica e per festeggiare l’arrivo dell’Epifania e anche dei saldi. Sarà una serata di musica, di animazione e di shopping e la nostra città saprà ben accogliere migliaia di persone da tutta la Campania e non solo. Ringrazio tutti coloro che hanno concorso per l’organizzazione dell’evento e anche chi ha supportato l’iniziativa. Grazie alla Camera di Commercio di Salerno, Confcommercio e Confesercenti”.

L’ingresso è libero e gratuito; aree parcheggi consigliate: Via Gramsci – Area Mercatale.

In occasione della Notte Bianca, l’Amministrazione Servalli, su iniziativa del consigliere Federico De Filippis, ha lanciato anche il contest fotografico “#BaciAMOciCava”. La più potente forma di comunicazione non verbale, il bacio, per esprimere sentimenti di affetto, tenerezza, amicizia, amore e romanticismo, da rendere virale sui social con l’hastag #baciAMOciCava.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews