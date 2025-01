Scampia, un nuovo capitolo: le ultime famiglie lasciano la Vela Rossa

139 Visite

Si conclude oggi un’era a Scampia.

Le ultime 11 famiglie hanno abbandonato la Vela Rossa, l’ultimo dei colossali edifici che per decenni hanno segnato il volto del quartiere. Un addio definitivo, che apre la strada alla demolizione e all’ambizioso progetto “Restart Scampia”.

Il crollo della Vela Celeste lo scorso luglio e il successivo cedimento di una passerella nella Rossa avevano reso ineluttabile la decisione di sgomberare e abbattere le strutture, ormai pericolose e simbolo di un passato difficile.

Con la partenza degli ultimi residenti, si gettano le basi per una rinascita di Scampia. Al posto delle Vele sorgeranno spazi verdi, nuove abitazioni e strutture sociali, in un’ottica di riqualificazione urbana e sociale.

Un’operazione complessa, che segna una svolta per il quartiere e per l’intera città. Le autorità locali si impegnano a garantire un futuro migliore per i residenti, attraverso un processo di rigenerazione urbana che coinvolgerà l’intera comunità

Commenti