Marano, concluse le indagini a carico del Sindaco Morra per la vicenda legata al Giudice di Pace

I carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Marano hanno notificato al Sindaco di Marano Matteo Morra l’avviso di chiusura delle indagini, da parte della procura di Napoli Nord, finito nel registro degli indagati in qualità di datore di lavoro dell’Ufficio del Giudice di Pace per inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come ricorderete, nei mesi scorsi l’ispettorato del lavoro e i carabinieri della locale compagnia avevano eseguito un’ispezione all’interno della struttura giudiziaria di Marano, che ha competenza su sette comuni dell’area giuglianese, rilevando diverse anomalie poi oggetto di successivi lavori da parte dell’ente cittadino.

La mancata osservanza delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era costata anche una sanzione al sindaco Matteo Morra, poiché il sindaco – secondo gli inquirenti – è colui che ha competenza su questo versante e non il Ministero della Giustizia.

Morra, che al momento ha lo status di indagato e non di imputato (non risulta essere al momento rinviato a giudizio), è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva passata in giudicato.

