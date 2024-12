Consiglio Metropolitano di Napoli: rifiuti, ok alla gestione unitaria degli impianti da parte della Città Metropolitana. Approvati importanti provvedimenti anche in materia di scuole,

227 Visite

Provvedimenti per le scuole, incluse le verifiche della vulnerabilità sismica nelle aree dei Campi Flegrei interessate al fenomeno bradisismico, per ambiente, rifiuti, nell’ottica di garantire la gestione unitaria degli impianti, forestazione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico dell’Ente, come la Reggia di Portici, e altro ancora: sono tanti, e di grande importanza, gli atti varati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi.

Riqualificazioni, check di vulnerabilità sismica e la palestra al Braucci di Caivano: focus scuole

Per quanto riguarda la riqualificazione del patrimonio scolastico di competenza della Città Metropolitana, l’Assise di Santa Maria la Nova ha dato il via libera al finanziamento di 800mila euro per l’integrazione del quadro tecnico economico – che vede già stanziati 4,5 milioni di euro – dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio che ospita la sede succursale di Somma Vesuviana del Liceo “E. Torricelli”.

L’Aula ha proceduto, altresì, alla modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 per l’inserimento della riqualificazione strutturale, ambientale e funzionale dell’alberghiero “Guglielmo Marconi” di Giugliano, con un investimento di 5,3 milioni.

Nell’ambito del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, il Consiglio ha, altresì, proceduto alla variazione del Bilancio di previsione 2024-2026 per l’iscrizione della somma di 81mila euro impegnati dalla Regione Campania a favore della Città Metropolitana per le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica dell’ISS “Gentileschi” di via Nuova Agnano a Napoli, inserito nella graduatoria dei plessi da sottoporre a verifica approvata dal Tavolo Tecnico all’uopo istituito con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Lo stanziamento integra un incremento che porta a un milione e 800mila euro la cifra destinata complessivamente alle verifiche sugli istituti scolastici.

Procede speditamente, inoltre, l’iter per la realizzazione della palestra al servizio dei circa mille studenti del Liceo Braucci di Caivano: dopo lo stanziamento dei tre milioni per la copertura delle spese avvenuto nel corso dell’ultima seduta di Consiglio, oggi in Aula è arrivato anche l’ok all’accettazione a titolo gratuito e a tempo indeterminato a favore della Città Metropolitana del diritto di superficie dell’area, di proprietà del Comune di Caivano, sulla quale l’impianto sarà realizzato, in accordo con il Comune e con il Commissariato straordinario di Governo.

Ambiente e strade, da Capri a Lago Patria attenzione a tutta l’area metropolitana

Nel settore ambientale, il Consiglio ha stanziato un milione e 860mila euro di fondi PNRR per interventi di forestazione nei comuni costieri della Città Metropolitana, 1,5 mln per opere di salvaguardia del litorale di Miliscola, a cavallo tra i Comuni di Monte di Procida e Bacoli, e 910mila euro per la messa in sicurezza e la stabilizzazione del versante in località Palazzo a Mare – Punta Vivara nel Comune di Capri. In tutti e tre i casi i provvedimenti di oggi sono propedeutici alle relative indizioni di gara.

Altra modifica, inoltre, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, questa volta per l’inserimento del progetto di riqualificazione paesaggistica del Lago Patria per un ammontare di 10 milioni e mezzo di euro: sulla strada che costeggia il bacino d’acqua – la S.P. n. 338 Spasaro Terra d’Attico nel territorio del comune di Giugliano – previsti interventi come la realizzazione di una pista ciclabile, la rifunzionalizzazione della strada carrabile, la creazione di una fascia boscata di rispetto e la sistemazione di un’area a verde attrezzata con un percorso naturalistico.

L’Assise è intervenuta sul bilancio anche per mettere a sistema il cofinanziamento di 166mila euro che la Città Metropolitana si è aggiudicata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di uno studio di natura trasportistica e ambientale per valutare le migliori soluzioni di trasporto pubblico per le due linee di Gronda previste per l’area Nord dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato dal Consiglio stesso.

Reggia di Portici, i canoni di locazione della Federico II per completare il restauro del Piano nobile: obiettivo il Polo museale multidisciplinare

Nell’ambito della programmazione dei restauri e degli allestimenti delle Sale espositive della Reggia di Portici, il palazzo reale borbonico oggi di proprietà della Città Metropolitana, il Consiglio ha espresso indirizzo favorevole al prosieguo dell’attuazione della Convenzione sottoscritta nel 2021 con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, in particolare sull’opportunità di rappresentare al tavolo del prossimo comitato di gestione la volontà dell’Ente di destinare i fondi del triennio 2024-2026 – che l’Ateneo verserà quale canone di locazione – all’allestimento, nel piano nobile, della Galleria in via di completamento e delle Sale dell’appartamento reale al fine di rendere tali luoghi fruibili al pubblico come spazi espositivi.

La Convenzione prevede, infatti, la realizzazione di un percorso espositivo ad anello sviluppato su tutto il Piano nobile della Reggia, in grado di mettere a sistema le funzioni storico-culturali, sviluppate sul lato mare, e le funzioni scientifiche, sviluppate sul lato monte, avviando così il processo di costruzione del ‘Polo Museale della Reggia di Portici’, vale a dire un Museo – unico nel suo genere – integrato di funzioni storico-culturali e funzioni scientifiche, quali elementi caratteristici e caratterizzanti della storia del Palazzo reale borbonico.

Le somme che saranno corrisposte dall’Ateneo andranno ad aggiungersi a quelle stanziate autonomamente dall’Ente di piazza Matteotti per ulteriori progetti di recupero e restauro.

In particolare, saranno completati i restauri della Galleria e del Teatrino di Corte, l’Appartamento della Regina e le altre Sale al Piano nobile, mentre al piano terra sarà utilizzata la sala della Biblioteca storica del Dipartimento di Agraria.

A regime, il Polo Museale risulterà costituito dal Museo Herculanense, dal Museo delle Scienze Agrarie (MUSA), dall’Appartamento reale e dalla Pinacoteca della Città Metropolitana, che ospiterà una parte della collezione di dipinti di proprietà dell’Ente, in special modo – anche per un legame territoriale – quelli appartenenti alla Scuola di Resina.

Rifiuti, sì alla Convenzione con gli Enti d’Ambito per la gestione unitaria degli impianti in capo alla Città Metropolitana

Ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli Enti d’Ambito NA1, NA2, e NA3, e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di consentire la realizzazione di economie di scala e dei programmi in corso per l’implementazione e l’ammodernamento degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) – ovvero gli ex stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) – il Consiglio Metropolitano di Napoli ha detto sì alla Convenzione con i suddetti Enti d’Ambito che prevede, in particolar modo, che la Città Metropolitana di Napoli assicuri la gestione unitaria dell’impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio metropolitano partenopeo.

La Convenzione disciplina, inoltre, altri aspetti del sistema di gestione dei rifiuti, dalle modalità di svolgimento dello stesso, con le singole attribuzioni e competenze, all’individuazione dei beni strumentali all’erogazione del servizio, dal regime tariffario a quello delle responsabilità.

Ai fini del monitoraggio della sua attuazione, il documento istituisce un Tavolo Istituzionale Permanente composto dai rappresentanti istituzionali delle parti firmatarie e presieduto dalla Città Metropolitana di Napoli, mentre un Tavolo Tecnico Permanente, composto dai dirigenti competenti e dai direttori generali degli Enti sottoscrittori, affronterà gli aspetti operativi.

La Convenzione è stata già approvata dagli EdA, e consentirà in maniera più agevole anche la gestione della fase di ammodernamento degli impianti, in particolare dei TMB di Giugliano, Caivano e Tufino – di proprietà della Città Metropolitana – nei quali conferiscono i flussi dei rifiuti indifferenziati dei 92 Comuni e che sono oggetto di finanziamenti fino a 90 milioni di euro nell’ambito del Programma Green Smart STIR della Regione Campania.

Gli altri provvedimenti

Il Consiglio ha approvato, inoltre, la Relazione sui risultati conseguiti dalle partecipazioni della Città Metropolitana nell’ambito della Revisione periodica e il Piano di Razionalizzazione annuale delle stesse, e alcuni Regolamenti.

La seduta si è poi conclusa con il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio.













