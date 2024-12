Case vacanza a Capodanno: attenzione alla truffa

282 Visite

Quando si cerca una casa vacanza per il periodo di Capodanno è essenziale fare molta attenzione a offerte che sembrano troppo vantaggiose. Le truffe online sono purtroppo molto frequenti, specialmente durante le festività, quando l’afflusso di turisti è elevato e la vulnerabilità è maggiore. Offerte che sembrano estremamente convenienti o proprietà che appaiono perfette potrebbero nascondere inganni. Ecco i raggiri più comuni e come evitarli.

Il finto proprietario

Un caso recente ha coinvolto un truffatore siciliano che si è finto proprietario di uno chalet di lusso a Chamonix. Pubblicando un annuncio con fotografie e recensioni false, è riuscito a convincere una donna, socia di un’agenzia di viaggi, a pagare 7.200 euro per un affitto. Solo dopo aver effettuato il pagamento, la vittima ha scoperto che la casa non esisteva. L’esterno dell’immobile, come riportato da Virgilio.it, era reale, ma apparteneva a un’altra persona e non era disponibile per l’affitto. Le recensioni, tutte inventate, hanno contribuito ad alimentare l’inganno.

La truffa dell’anticipo per “bloccare” l’immobile

Un’altra truffa frequente riguarda la richiesta di un anticipo per “riservare” una casa vacanza. I truffatori chiedono spesso una somma di denaro, anche consistente, per garantire la prenotazione, ma una volta ricevuto il pagamento, scompaiono. Un esempio riguarda un gruppo di ragazzi che aveva prenotato un appartamento a Riccione per Capodanno. Dopo aver versato un anticipo di 300 euro, si sono recati all’indirizzo indicato, ma l’appartamento non esisteva e nessun proprietario era presente. L’immobile non era in affitto e altre persone erano state truffate nello stesso modo.

L’inganno del pagamento anticipato

Alcuni truffatori sfruttano il pretesto di un proprietario fuori città per richiedere pagamenti anticipati. In questi casi, il truffatore afferma di essere all’estero e pretende un bonifico urgente, spesso su un conto internazionale. Una volta effettuato il versamento, sparisce, lasciando la vittima senza possibilità di recuperare i soldi. Questi annunci sono generalmente accompagnati da fotografie di case di lusso e descrizioni molto dettagliate che sembrano autentiche, ma è sempre meglio essere cauti.

Appartamenti di lusso a prezzi bassissimi

Alcuni truffatori pubblicano offerte di appartamenti di lusso a prezzi incredibilmente bassi, sfruttando il desiderio di trovare un alloggio esclusivo. Un esempio riguarda un caso in cui un gruppo di turisti aveva trovato un’offerta per una villa di lusso a Firenze, ma una volta arrivati sul posto, hanno scoperto che l’immobile non esisteva. Dopo aver pagato un anticipo sostanzioso, hanno verificato che il proprietario non era rintracciabile e i numeri telefonici forniti erano falsi.













