Boom Azzurro Pozzuoli: centinaia di prenotazioni per l’Aperifish del festival del pescato locale

132 Visite

Azzurro Pozzuoli va verso un nuovo sold out. Sono già centinaia le prenotazioni per i tre eventi del festival del pescato locale giunto alla sua seconda edizione. Gli appuntamenti in programma per il 28 e il 29 dicembre sono: Wine Masterclass, Azzurro Pozzuoli 4 Family e Aperifish, tre momenti di degustazioni di prodotti ittici e vini “made in Pozzuoli”.

«Azzurro Pozzuoli è già un successo – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli Titti Zazzaro – i primi due giorni di eventi hanno fatto registrare una grande partecipazione allo Showcooking e al Fish Fest andato in scena nel giorno dell’antivigilia di Natale al mercato ittico al dettaglio. Momenti che hanno riconciliato folklore e tradizione regalando ai partecipanti l’offerta migliore del nostro territorio ovvero pesce azzurro e vini. Adesso ci accingiamo a vivere altri due giorni ricchi, intensi e che porteranno presso il nostro Palazzo del Mare migliaia di persone. Siamo sulla strada giusta, Pozzuoli è viva e i suoi mercati sono pronti a diventare volano per un’economia generativa»

Si parte con la Wine Masterclass, che si terrà il 28 dicembre a partire dalle ore 10.30 presso il primo piano del mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare” di Via Nicola Fasano n. 17, dedicata ai pregiati vini del Consorzio Di Tutela Vini dei Campi Flegrei ed Ischia in abbinamento al pesce azzurro. Seguirà Azzurro Pozzuoli 4 Family, che si terrà il 29 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13:30 presso il Mercato Ittico all’ Ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare”. Chiusura con l’attesissimo evento dell’Aperifish, che si terrà il 29 dicembre dalle 18.00 presso il mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare”. Per prenotarsi basta collegarsi al sito azzurropozzuoli.it e compilando il form in homepage a: https://labuonatavola.org/azzurro-pozzuoli-click-day/













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews