Napoli, maxi sequestro di prodotti ittici e frutti di mare

In attuazione delle disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine

e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il

personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, sotto la

direzione del Direttore, Ciro Verdoliva, ha posto in essere mirati controlli

amministrativi presso esercizi commerciali.

Nella giornata del 21 dicembre scorso, con il supporto di militari della Guardia di

Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, presso il mercato dell’area di Porta Nolana,

sono stati sequestrati 300 kg di frutti di mare e una tonnellata di prodotti ittici ed

elevate le conseguenti sanzioni amministrative per assenza di tracciabilità e per

mancanza delle condizioni igieniche e dei prescritti controlli nelle procedure di

decongelamento degli alimenti. Parte di quanto sequestrato è stato consegnato allo

zoo cittadino.

Nella serata del medesimo giorno, nel quartiere Vomero, con il supporto di agenti

della Polizia di Stato, sono stati ispezionati 2 ristoranti e un bar, comminando 14

prescrizioni.

Inoltre, nella giornata del 22 dicembre scorso, nelle ore notturne, personale medico e

tecnico dell’ASL Napoli 1, nella zona del centro storico, con il supporto dell’Arma

dei Carabinieri, ha ispezionato un bar e un ristorante, comminando 15 prescrizioni e

sanzioni per un totale di 5000 euro, nonché 2 sospensioni totali dell’attività.

L’intensa attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime

settimane per assicurare il rigoroso rispetto delle regole dettate a tutela dei

consumatori e perseguire ogni forma di illegalità.













