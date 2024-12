Napoli basket, la prima vittoria in campionato nel derby con Scafati

181 Visite

C’è voluto un overtime per decidere il derby tra le campane della serie A di basket. Alla fine la spunta Napoli per 96 a 94 (parziali 22-19, 46-38, 64-57, 82-82) grazie a un tap in vincente di Toté, che spinge a canestro la palla respinta dal ferro dopo un tiro di Pullen. Sono proprio loro i protagonisti nel tabellino della squadra di Giorgio Valli (28 punti per Pullen, 21 per Toté), che conquista i primi due punti del campionato. Impatto subito incisivo per Pullen, tornato a Napoli pochi giorni fa insieme a un altro protagonista della squadra che lo scorso anno vinse la Coppa Italia, Tomislav Zubcic; ultimi movimenti di mercato di una società alla ricerca di una disperata salvezza.

Scafati è rientrata più volte nel corso del match da una situazione di svantaggio, grazie all’apporto offensivo dei soliti Gray (25) e Pinkins (20). In doppia cifra anche Jovanovic, Stewart e Cinciarini, che con i 16 punti messi a referto ha superato quota 4mila marcature nel massimo campionato italiano di basket. I gialloblu allenati da Damiano Pilot escono a testa alta dal Palabarbuto e restano a quota otto in classifica, in coabitazione con Venezia, al 12esimo posto. La vittoria non cambia la classifica di Napoli, ma senza più quell’odioso macigno dello “zero” nella casella delle W, può provare l’impresa di giocare un rocambolesco girone di ritorno e conquistare la permanenza in serie A.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews