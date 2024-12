Choc a New York, donna date alle fiamme in metro: arrestato un uomo

296 Visite

Un uomo è stato arrestato per la morte di una donna data alle fiamme mentre dormiva su un treno della metropolitana di New York, a Coney Island. Forse ad incastrarlo delle immagini che sono state diffuse dalle autorità.

Gli agenti della polizia di New York sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio avvenuto poco prima delle 7:30 presso la stazione della metropolitana di Coney Island – Stillwell Avenue, trovando la donna seduta nel treno e avvolta dalle fiamme, circondata da bottiglie di liquore. Non è ancora chiaro se queste abbiano avuto qualche ruolo nella dinamica dell’incendio.













