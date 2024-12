Arzano. Occupazioni abusive suolo pubblico e sosta selvaggia: 70 sanzionati e tanti sequestri

66 Visite

Piano di controllo della polizia locale per le festività natalizie. Un vero e proprio piano di controllo messo in campo dalla polizia locale di Arzano sul territorio in occasione delle festività natalizie.

Il malcostume adottato da alcuni venditori è quello relativo all’ occupazione abusiva di suolo con l’esposizione di merce varia.

Nel mirino pescherie, ambulanti e negozi sanzionati.

In totale 30 le attività monitorate con verbalei elevati fino a 7mila euro e ripristino dello stato dei luoghi con imposizione dei tributi non pagati.

I controlli sono proseguiti per tutto il territorio con oltre 70 automobilisti sanzionati per violazioni alle norme del codice della strada con condotte che vanno dalla sosta selvaggia alla guida senza assicurazione.













