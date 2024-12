MARANO. ANOMALIE SULL’APPALTO DELL’IGIENE URBANA, SANTORO: CHIEDERÒ SPIEGAZIONI AL SINDACO E ALL’ASSESSORE ALBANESE SUL RISPETTO DEL CAPITOLATO

489 Visite

“In queste settimane assistiamo ad un innalzamento del livello di degrado sul territorio comunale. Spesso i rifiuti non vengono raccolti, in alcuni casi lo spazzamento non viene effettuato e in alcune occasioni i camion della nettezza urbana circolano persino in pieno giorno, causando gravissimi disagi alla circolazione. Sarebbe il caso che il Sindaco Morra e il neo Assessore Albanese fornissero alcuni chiarimenti in merito alla gestione del servizio. Quante penali sono state applicate alla Green Line da quando opera sul territorio e per quali disservizi? Albanese in forza di quale riferimento normativo riferisce che non è possibile applicare penali alla Green Line in quanto iscritta nella white list della Prefettura di Napoli? Albanese lo sa che vige l’obbligo di iscrizione nella white list per chi opera nel settore dell’igiene urbana e non esiste per nessuno l’impunità?

Quali sono gli orari e le modalità di raccolta che la Green Line dovrebbe osservare nel rispetto del capitolato speciale d’appalto? Vorremmo sapere inoltre chi sta assumendo adesso il ruolo di sorvegliante comunale sull’appalto dell’igiene urbana?

Tutti quesiti ai quali chiederò conto nel prossimo Consiglio Comunale. Purtroppo da tempo assistiamo ad un tamtam di assessori, piazzati da vertici regionali a Marano, solo ed esclusivamente per pagare cambiali politico-elettorali, che fanno tanto male alla Città e a cui il Sindaco si è prestato. Per questo auspichiamo che Albanese dimostri di non rientrare il quel solco di soggetti che abbiamo felicemente dimenticato e dia le risposte che tanti cittadini auspicano di ricevere. Il mio obiettivo è quello di garantire trasparenza e accendere i riflettori nel caso in cui emergano delle anomalie.” – è quanto afferma in una nota, Francesco Santoro consigliere comunale di opposizione.













