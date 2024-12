Rivellini (Lega Napoli): “Solidarietà a Borrelli, lasciato solo anche dalla “sua sinistra”!”

211 Visite

“Stamani ho partecipato al flash mob in sostegno di Francesco Emilio Borrelli – ha dichiarato Enzo Rivellini, coordinatore della Lega a Napoli – Il deputato dei Verdi è stato assalito la scorsa settimana, nei pressi di Forcella, perché denunciava le tante illegalità di parcheggiatori abusivi e non. La Lega Napoli è sempre con chi difende la legalità, anche se non è della ns parte politica, perché la legalità non è di Destra o di Sinistra ma è dei cittadini perbene. Desidero chiarire, cosa che ho specificato anche a Borrelli, che noi siamo contro le illegalità sempre, contro chi occupa con violenza le strisce blu ma anche contro chi illegalmente e violentemente occupa le case altrui, come la Salis. L’amarezza è che ero l’unico esponente politico presente. A sostegno di Borrelli e della legalità non c’era nessuno delle Istituzioni e nessuno della sua “Sinistra”. Non c’era nessuno del Comune, del Pd, dei grillini, dei verdi…tranne noi della Lega Napoli. Brutto segnale!”. Ha così concluso Rivellini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews