Nuovo codice della strada, a Napoli prima multa per l’uso del cellulare

A Napoli la prima multa per l’uso del cellulare alla guida, con le nuove norme del codice della strada entrato in vigore oggi. È successo in Corso Umberto I e rappresenta l’inizio di una serie di controlli da parte della Polizia Locale, attivi in tutta la città.

Le nuove disposizioni, entrate in vigore oggi, non solo prevedono sanzioni pecuniarie, ma anche il ritiro temporaneo della patente, che può variare da 7 a 15 giorni.

Fino alle 13, sono stati elevati sei verbali, tutti per la stessa infrazione, coinvolgendo conducenti di entrambi i sessi. Queste misure mirano a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre incidenti causati da distrazioni al volante.













