Sciopero trasporti, il Tar del Lazio sospende la precettazione decisa da Salvini. “Sarà il caos”

Niente precettazione per lo sciopero di domani indetto da Usb per i trasporti: il Tar del Lazio ha sospeso l’ordinanza di riduzione del ministero delle Infrastrutture, rendendo nuovamente valida la dichiarazione di mobilitazione di 24 ore su tutti i mezzi pubblici. “ Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia “, ha esultato il sindacato. “ Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio “, è la replica del ministro Matteo Salvini, che aveva provato a ridurre a 4 ore lo sciopero per evitare grossi disagi per l’ultima di una lunga serie di giornate di mobilitazione, soprattutto a ridosso del Natale. Il ministro, ospite in serata da Paolo Debbio, ha aggiunto: “ Io domani sarò in ufficio, ma domani lasceranno a piedi milioni di italiani. Avevo chiesto ai sindacalisti che hanno fatto dall’inizio di questo governo mille scioperi di scioperare, ma per 4 ore. Non possono bloccare l’Italia per altre 24 ore, ma un tribunale mi ha detto che devo farmi gli affari miei “.

Così, a partire da questa sera alle 21.00, si fermeranno autobus, taxi, metro, tram e navi e la protesta avrà termine domani, 13 dicembre, alle 20.59. Il Tar del Lazio, nel provvedimento che ha sospeso l’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha giustificato la sua decisione sottolineando che “ i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, nè emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio “. Inoltre, si legge ancora, “ sono positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità e urgenza ” per “ la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto dell’imminenza della data dello sciopero, come proclamato, e l’irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione della gravata ordinanza di precettazione, non altrimenti riparabile, con conseguente vanificazione della stessa tutela giurisdizionale “













