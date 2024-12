SANITA’, IN CAMPANIA 100% DI SCREENING NEONATALI. DOMANI GIORNATA DI STUDIO AL POLICLINICO FEDERICO II

172 Visite

Domani, mercoledì 11, dalle ore 9, nell’aula magna del Policlinico Federico II di Napoli (edificio 21), è in programma una giornata interamente dedicata agli screening neonatali in Campania. Sarà un importante momento di confronto tra esperti e soprattutto si analizzeranno i dati che riguardano la nostra regione. Sono risultati molto incoraggianti, sostenuti anche da una specifica campagna per la prevenzione. Di grande rilievo è per la Campania, ad esempio, aver raggiunto il 100% di copertura degli screening neonatali (tutti – sia quelli metabolici compreso la SMA – che quelli audiologici).

Inoltre la Regione Campania ha avviato dal 2021, per prima in Italia, la gestione centralizzata dei flussi informativi legati alle attività di screening esteso ed uditivo sulla piattaforma Sinfonia, offrendo il vantaggio di basarsi su un’unica anagrafe regionale degli assistiti e delle strutture sanitarie coinvolte, attraverso un unico canale comunicativo, e la possibilità di una reale raccolta di dati epidemiologica.













