MARANO, STRISCE BLU. LA LETTERA DI DIVERSI CITTADINI: “MA CHI CI GUADAGNA? BASTEREBBE FARE DUE CALCOLI

Chi ci guadagna dalle strisce blu? E’ QUESTA LA DOMANDA CHE SI SONO POSTI MOLTI CITTADINI MARANESI NEGLI ULTIMI GIORNI, DA QUANDO SONO SPUNTATE NUOVE STRISCE BLU IN VIA DE CURTIS, COSI’ COME CONTEMPLATO NEL CAPITOLATO D’APPALTO.

Sottolineiamo che in via De Curtis mancano i marciapiedi e ci chiediamo: i pedoni possono essere tranquillamente “investiti” per il Comune? Ma, ritornando alle strisce, secondo quanto previsto dal bando il Comune guadagnerebbe intorno agli 90-100 mila euro all’anno, per cinque anni, ma anche se fossero il doppio ci siamo chiesti se non fosse il caso di stabilire una tassa, pure di 2 o 3 euro l’anno per ogni cittadino, che in tal mondo consentirebbe al Comune di recuperare e raddoppiare i soldi derivanti dalle strisce blu ma senza creare problemi alla popolazione maranese. E’ una provocazione, certo, ma che deve far riflettere.

Facciamo un esempio, prendendo in considerazione 60 mila abitanti. 88000:60000= 1,46 arrotondato ad 1,50 euro all’anno! E allora chi ci guadagna dalle strisce blu? I cittadini no! I cari consiglieri potrebbero devolvere parte dei loro gettoni di presenza, ma non crediamo nella loro magnanimità! E allora non ci resta che organizzare una colletta annuale pochi euro a famiglia e vai..! Le strisce blu nel rispetto delle strisce bianche, marciapiedi, abbonamenti per residenti ben vengano e, soprattutto, se rappresentano una reale entrata per le casse comunali, ma così sono solo una penalizzazione per i cittadini e soprattutto per coloro che non risiedono in parchi o non hanno garage e per le loro case che perderanno valore! E meno male che abbiamo un’amministrazione di sinistra.