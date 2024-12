Il Centro Aktis di Marano è tra le 100 eccellenze italiane: la premiazione a Montecitorio

“Queste eccellenze rappresentano un faro e costituiscono un approdo ed un ancoraggio sicuro per chiunque sia impegnato nel sostenere il paese nel suo percorso di sviluppo – ha dichiarato il Vicepresidente della Camera -. Un plauso a tutti voi che profondete amore nel vostro lavoro e che siete un esempio straordinario oltre ad essere persone uniche. Grazie per ciò che fate per tutti noi e per l’esempio che ci date”.

A presiedere il comitato d’onore di questa X edizione è stato il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele.

Oltre al riconoscimento, a Valerio Scoppa è stato consegnato il volume delle 100 storie di successo pubblicato da RDE Editore, del presidente e fondatore Riccardo Dell’Anna: una raccolta che celebra le imprese di tutti i premiati.