Esplosione in una raffineria. La Prefettura di Firenze: “Due morti, nove feriti e tre dispersi accertati”

253 Visite

Un’esplosione è avvenuta in una raffineria, in un sito Eni, a Calenzano. La Prefettura di Firenze: “Al momento due morti, 9 feriti e 3 dispersi”. La colonna di fumo è visibile anche dai Comuni vicini. Lo rende noto sui social Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana. “I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. I tecnici della nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua”. L’esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. Il Comune di Calenzano sui social: “Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews