San Pietro a Patierno: furto di SUV con jammer. Carabinieri arrestano giovane

95 Visite

19 anni, di Scampia, incensurato, è ora agli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso.

Grazie ad una segnalazione giunta al 112, è stato preso dai Carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno che si sono precipitati in via Paternum beccandolo mentre smontava un SUV insieme a due complici.

Questi sono riusciti a darsi alla fuga mentre il 19enne è stato rincorso e bloccato.

Sull’auto è stato trovato il jammer usato per inibire l’antifurto.

L’apparecchio è stato sottoposto a sequestro mentre il SUV è stato restituito all’avente diritto.

Le indagini continuano per identificare i complici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews