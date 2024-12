Banca Dati Nazionale Antimafia, a Casalnuovo creata una struttura comunale ad hoc per fermare le imprese colpite da interdittiva

151 Visite

Il Vice Sindaco Esposito: “Coordinamento tra gli uffici e allerta massima per fermare le attività a rischio segnalate dalla Prefettura.

Prevenzione e massima allerta al Comune di Casalnuovo di Napoli per dare seguito ai provvedimenti interdittivi antimafia: il Consiglio comunale ha istituito un’apposta struttura organizzativa, dotata di personale specializzato, al fine di coordinare le attività degli uffici e dare immediata attuazione ai provvedimenti interdittivi emessi con frequenza sempre più costante dalla Prefettura nei confronti di imprese a rischio di infiltrazione mafiose.

La struttura, istituita nei mesi scorsi, è incardinata presso l’ufficio Gare e Contratti ed ha il compito specifico di processare le interdittive antimafia inviate dagli organi prefettizi per valutare, di volta in volta, le misure da attuare per fermare le aziende che operano sul territorio. Le attività già svolte dalla struttura BDNA, ovvero Banca Dati Nazionale Antimafia, hanno consentito di procedere immediatamente alla chiusura di attività commerciali ed imprese che nei mesi scorsi figuravano tra le aziende a rischio segnalate dalla Prefettura.

“La struttura che abbiamo istituito nei mesi scorsi – ha dichiarato il Vice Sindaco Salvatore Esposito, con delega al Suap – ci ha già consentito di essere incisivi su diversi provvedimenti antimafia. Sono diverse, infatti, le imprese raggiunte da misure interdittive. Questo ci permette di coordinare l’attività degli uffici individuando, immediatamente, le sedi operative attive sul territorio ed imponendone la chiusura. Ciò, sul lungo raggio, consente anche l’individuazione delle società che non posso più contrarre con la pubblica amministrazione e ci permette di incidere tempestivamente sull’efficacia dei contratti e delle concessioni in corso”.

L’operato della struttura comunale, dopo settimane di lavoro, ha portato al raggiungimento di importanti risultati che danno seguito ai provvedimenti emanati dalla Prefettura: ciò consente, inoltre, di evitare che il rischio di infiltrazione si estenda sul territorio comunale, anche laddove i provvedimenti interessino aziende, imprese o società che hanno sede legale in altri Comuni.













