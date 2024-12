MARANO, MANCA L’ACQUA DA GIORNI A SAN ROCCO. E PER I LOCULI NULLA SI SA. MA PER LE “TRE MARIE” E’ SEMPRE TUTTO OK

278 Visite

Gentile direttore, zona San Rocco, non ce la facciamo più abbiamo: mancanza d’acqua da mesi andiamo avanti con i serbatoi, stamattina, come ieri e l’altro ieri, non c è nemmeno una goccia. Per favore rendete pubblico questo grave problema.

Pina (Marano)

Gentile direttore, il sindaco informò i cittadini che i loculi sarebbero stati consegnati a dicembre, dopo aver annunciato settembre, giugno 2024 e dicembre 2023. Ma possibile che non si riesca a trovare una soluzione?

Giovanna (Marano)

Cari lettori, ci proviamo in tutti i modi a segnalare problemi e spronare tutte le amministrazioni, non solo quella Morra, che hanno guidato la città. Lo facciamo con coraggio e passione da anni. Purtroppo, in alcuni casi, ci troviamo davanti a un muro. Muro composto, in primis, da coloro che dovrebbero sostenere le nostre battaglie. Vien da sorridere pensando che Le tre Marie, ex ancelle, non abbiano mai trovato modo e tempo di ingaggiare una dura battaglia politica su questi punti. E se noi lo scriviamo, lo facciamo notare, hanno anche il coraggio di rizelarsi. Manca l’acqua da mesi? Per i loculi non si sa nulla? La questione della scuola di San Rocco, la strada di Vallesana, lo stadio, le parentele e frequentazioni inquietanti? Chiedete alle Tre Marie, alle devote, e lo vi risponderanno che hanno parlato col “sigaro” e il “sigaro” ha detto che è tutto ok.

