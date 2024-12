Le fontane danzanti più belle d’Europa alla Darsena di Pozzuoli: al via due giorni di eventi e spettacoli

158 Visite

Suggestive scenografie a ritmo di musica, luci e colori che illumineranno la Darsena di Pozzuoli. In arrivo due giorni di eventi nel capoluogo dei Campi Flegrei, che passeranno poi il testimone agli appuntamenti per le festività natalizie. Si parte venerdì 6 dicembre con la “Fontana Danzante Dominici’s”, un’esperienza straordinaria di luci, acqua e musica che incanterà. Lo spettacolo sarà poi replicato sabato 7 dicembre, nell’ambito della manifestazione Pozzuoli Inn che volge al termine. Nella stessa giornata andrà in scena anche l’ormai consueto appuntamento con gli aperitivi della vigilia dell’Immacolata.

«Pozzuoli si appresta a diventare la capitale flegrea degli eventi natalizi. L’offerta messa in campo dall’amministrazione comunale è ricca e variegata, adatta per tutte le fasce di età. Ci attendono un Natale e un Capodanno meravigliosi, illuminati dallo spettacolo delle luci natalizie che quest’anno sono meravigliose» spiega Titti Zazzaro, assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli. Momento di grande attrazione, dunque, saranno le fontane danzanti ei giochi d’acqua Dominici’s che dal 1984 danno vita a suggestivi spettacoli in giro per l’Europa. Si tratta di magiche ed emozionanti combinazioni di giochi d’acqua, fuoco, musica, luci e colori, schermi e muri d’acqua, scenografie acquatiche e fontane luminose danzanti.

«Come avevo anticipato, Pozzuoli Inn si chiude con una meravigliosa sorpresa! La fontana danzante segna il passaggio tra gli spettacoli di Novembre, che per la prima volta quest’anno hanno animato il centro storico in un periodo non facile per i commercianti, ei tradizionali eventi natalizi. Comincia il periodo più magico dell’anno, con una città viva, illuminata e ricca di appuntamenti. Iniziamo con la fontana danzante il 6 e il 7 e l’aperitivo del 7 dicembre alla Darsena. E continueremo fino alla Befana, non solo al Centro storico ma in tutta la città», ha concluso il sindaco Gigi Manzoni.













