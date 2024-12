Afragola e Volla: ruba 2.650 litri di carburante e fugge. denunciato dai carabinieri

184 Visite

Alla guida di un furgoncino, questa notte si è fermato in un distributore di carburanti ad Afragola ma non esattamente per fare il pieno.

un 32enne di quarto, già noto alle forze dell’ordine, ha riempito ben tre taniche di carburante: 2.650 litri, pari a circa 4.200 euro.

Le manovre devono però aver insospettito il titolare della stazione di servizio, che lo ha interrotto e messo in fuga.

Il 32enne ha tentato di evitare le conseguenze del suo gesto ma è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di torre del greco, chiamati dall’imprenditore vittima, mentre fuggiva lungo la via Leopardi di Volla.

I militari lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti ed hanno appurato che l’uomo era riuscito in quel maxi rifornimento grazie a due carte di credito clonate, anche se ancora “in bianco”.

Il 32enne è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Le taniche di carburante, le carte di credito ed il furgone sono stati sequestrati mentre le indagini proseguono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews