Studente italiano trovato morto in mare in Colombia: aveva 26 anni. L’incidente in moto d’acqua

Nicholas Cudini, 26 anni, di Pocenia (Udine), che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì notte, vicino all’isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias, nei La Marina colombiana ha recuperato il corpo dello studente friulano, 26 anni, di Pocenia (Udine), che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì notte, vicino all’isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias, nei Caraibi , dove si trovava in vacanza. Ne dà notizia il Messaggero Veneto. Secondo una ricostruzione, Cudini – che studiava alla Santa Clara University, in California – era in sella a una moto d’acqua, insieme con un amico italiano, quando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. La persona che accompagnava Cudini è riuscita a riemergere e ha immediatamente lanciato l’Sos per iniziare le ricerche del disperso.

«A quanto pare, la persona che accompagnava lo straniero si è accorta che il suo compagno non era a galla, quindi ha chiesto aiuto ai marinai che erano sul posto e che hanno allertato le autorità dell’emergenza», si legge in un comunicato. «A causa di questo incidente, le persone sono cadute in acqua e la persona che guidava il Jet Ski non è riemersa», precisa il capitano di fregata Juan Felipe Portilla, comandante della stazione della guardia costiera di Cartagena, incaricato delle ricerche.

L’incidente è stato segnalato lunedì alle 17:00 ora locale (le 23 in Italia) all’Unità di Reazione Rapida della Guardia Costiera che ha avviato immediatamente le ricerche del giovane italiano. Nella zona è stato dato avviso alle imbarcazioni e ai residenti in transito nel settore per supportare in modo articolato le ricerche del disperso. Sono stati inoltre mobilitati sommozzatori specializzati dell’Istituto Navale per effettuare accertamenti nella zona senza ottenere, al momento, esito positivo», precisa la Marina.