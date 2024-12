ERGASTOLO PER FILIPPO TURETTA

205 Visite

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Il collegio ha escluso le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce, previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, unificati dal vincolo della continuazione. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni. La sentenza della Corte d’assise di Venezia è stata letta dal presidente del Collegio Stefano Manduzio. Turetta non ha manifestato nessuna reazione, è rimasto sempre a testa bassa ed è stato portato via subito dopo. Per le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni. Oltre alle interdizioni di legge, è stato disposto un risarcimento alle parti civili con il pagamento di una provvisionale di 500mila euro a Gino Cecchettin, 100mila ciascuno ai fratelli Elena e Davide, 30mila ciascuno alla nonna Carla Gatto e allo zio Alessio, oltre alle spese di costituzione legale.













