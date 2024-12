Marano, è arrivato anche dicembre e della consegna dei loculi nessuna traccia. Ennesimo annuncio flop da parte dell’amministrazione comunale? Come sta l’iter?

229 Visite

E’ arrivato pure dicembre e della consegna dei loculi, dopo gli innumerevoli annunci del sindaco Morra, che aveva da quasi due anni snocciola date che vengono puntualmente smentite, nemmeno l’ombra. Da 12 anni si attende. Il sindaco, dal suo insediamento, ha dato per tre volte date errate. Ora siamo a dicembre e non se ne parla e anche se ne parlasse, con una sola dipendente della ditta privata in servizio, stipulare 4mila contratti significherebbe terminare il tutto entro mesi e mesi.

Non è solo il problema della consegna dei loculi, dunque, a preoccupare (la gente ormai è sfiduciata e arrabbiata per aver pagato le prime tranche anni e anni fa), ma anche quel che verrà dopo: ovvero l’iter per la stipula dei contratti. La ditta Mastromimico ha una sola addetta, che svolge il suo lavoro in un ufficio comunale. Esumazioni e contratti richiederanno altri mesi, mesi e mesi. Una delle tre Marie del territorio, ex ancella, parla di tutto ma di questo e altro non parla: preferisce, ogni santo giorno, attaccare il nostro giornale. Povera piccola, si è affezionata al sigaro e non riesce a staccarsi, pur di non dire che è dentro fino al collo, attacca sguaiatamente e, come sempre, si affida al giornalino della mala vita, che sosteneva i peggiori banditi politici di Marano. Contenta lei, contenti tutti. Anziché occuparsi dei cittadini, ormai è diventata la portavoce del sigaro. Che fine!













