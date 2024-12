Coppa Italia, Napoli-Lazio: l’ira di Conte in conferenza stampa. “Vincere non è facile, bisogna prima costruire”

179 Visite

E’ da poco terminata la conferenza stampa di presentazione alla sfida dell’Olimpico, contro la Lazio. Antonio Conte è stato stuzzicato su diverse tematiche, tra cui la possibilità di arrivare proprio alla vittoria della Coppa Italia. Una domanda non particolarmente gradita dall’allenatore azzurro, che ha tenuto a sottolineare la complessità nel costruire le vittorie. La bordata lanciata in diretta non è passata inosservata.













