Meningite a scuola, studentessa ricoverata al Cotugno

Una studentessa che frequenta il polo di via Bosco del liceo Aeclanum della frazione Passo di Mirabella Eclano (Avellino) è stata stata ricoverata in quanto affetta da meningite. La giovane, trasportata in un primo momento al San Pio di Benevento, è stata trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli, dove è ora ricoverata.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Avellino, questa mattina, ha diramato una nota con la quale si suggerisce una «accurata disinfezione e sanificazione degli ambienti e degli arredi» dell’istituto scolastico, che dovrà essere effettuata senza la presenza degli studenti.

Per questo motivo il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha firmato un’ordinanza che dispone per la giornata di domani la chiusura del polo scolastico di via Bosco – liceo classico, scientifico e delle scienze applicate – per consentire le operazioni di disinfezione e sanificazione, per «evitare – si legge – che le relative attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e per scongiurare ogni rischio collegato ad un eventuale ulteriore contagio».













