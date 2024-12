Delegazione italiana in visita a Cuba: il Centro Aktis in prima linea per la cooperazione sanitaria

70 Visite

Una delegazione italiana, guidata dal CEO ed Amministratore Unico del Centro Aktis Diagnostica e Terapia, dott. Valerio Scoppa, e dal presidente dell’ Istituto di Cooperazione Italia Cuba, avv. Alessandro Senatore, ha recentemente concluso una visita a Cuba, rafforzando i legami di collaborazione tra i due Paesi nel settore sanitario.

A completare la delegazione il Gen. Maurizio Scoppa, che ha arricchito l’iniziativa con la sua inestimabile esperienza nel settore, e Alessandro Di Costanzo.

Una delle tappe fondamentali è stata l’incontro con i vertici del Ministerio de la Salud Pubblica di Cuba ed in particolare con la Vice Ministra Tania Margarita Cruz Hernandez, che ha espresso la profonda gratitudine del governo per la donazione di una TAC e due ecografi, consegnati la scorsa primavera all’Ospedale della provincia di Gramma. In occasione della visita è stato rinnovato l’importante accordo di collaborazione siglato nel 2021 tra il Centro Aktis e il SMC Servizio Medico Cubano con un nuovo gesto di solidarietà: Scoppa, infatti, ha annunciato la donazione di altre due TAC e due ecografi destinati agli ospedali cubani che saranno destinate, per decisione del Ministro, alle province di Matanzas e Santiago de Cuba.

“Consideriamo questo gesto come l’espressione delle eccellenti relazioni tra i nostri paesi, fondamentali nel settore della salute. Colgo l’occasione per rinnovarLe la mia considerazione e stima”, queste le parole del Ministro della Salute cubano José Angel Portal Miranda nella missiva di ringraziamento indirizzata al dott. Scoppa.

“Riteniamo doveroso continuare a fare la nostra parte per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, mettendo a disposizione le risorse tecnologiche in nostra dotazione “, ha dichiarato l’amministratore del Centro diagnostico.

L’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba, presieduto da Senatore, si occuperà, in collaborazione con l’Ambasciata di Cuba in Italia, guidata da S.E. Mirta Granda Averhoff, di coordinare le operazioni per garantire una rapida consegna dei macchinari sull’isola.

La delegazione ha poi visitato l’ambulatorio di prima assistenza di Avana Vieja, un progetto sostenuto dalla Comunità di Sant’Egidio e dal Centro San Juan de Dios, al quale il Centro Aktis e l’Istituto di Cooperazione Italia Cuba hanno fornito un importante contributo. Questo nuovo centro, inaugurato lo scorso febbraio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza sanitaria dei cittadini del quartiere.













