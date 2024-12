PROGETTO B.R.O.S.: UNA PROMESSA INCOMPIUTA CHE ATTENDE GIUSTIZIA

112 Visite

A distanza di MOLTI ANNI dall’avvio del PROGETTO “B.R.O.S.”, concepito come un FARO DI SPERANZA per chi viveva nell’OMBRA della DISOCCUPAZIONE e del DISAGIO SOCIALE, tante vite restano SOSPESE, intrappolate in un’ATTESA che sembra non avere fine.

Nato con la DGR n. 342/2008, il progetto doveva essere la CHIAVE per riaprire PORTE CHIUSE da troppo tempo. Tuttavia, mentre alcuni hanno trovato una STRADA, altri sono rimasti AI MARGINI, invisibili. “Abbiamo CREDUTO in questo percorso, che abbiamo sostenuto, ma oggi, dopo ANNI, molti di noi si sentono ABBANDONATI.”

La PLATEA dei disoccupati coinvolti si è RIDOTTA drasticamente: il TEMPO ha lasciato il segno, trasformando la SPERANZA in AMAREZZA per chi è rimasto indietro.

“Oggi siamo in POCHI, ma non per questo meno IMPORTANTI.” Non chiediamo REGALI, solo ciò che ci era stato PROMESSO: una possibilità di RISCATTO.

Questo APPELLO è rivolto alla REGIONE CAMPANIA, affinché non porti sulla COSCIENZA il peso di TANTE FAMIGLIE lasciate indietro. Ogni giorno di ritardo significa aggiungere un altro tassello di SOFFERENZA a chi ha già pagato un prezzo altissimo. Restituire LUSTRO e DIGNITÀ a chi ne ha DIRITTO non è solo un atto amministrativo, ma una dimostrazione di UMANITÀ e GIUSTIZIA.

La vicenda del B.R.O.S. è diventata il SIMBOLO di una BATTAGLIA più grande: quella per la DIGNITÀ. Ogni giorno che passa è un PESO che grava sulle spalle di chi, con PAZIENZA e DETERMINAZIONE, ha atteso RISPOSTE. “Non vogliamo che il nostro FUTURO sia scritto con l’inchiostro della DELUSIONE,” affermano i PROMOTORI dell’appello. “Vogliamo un ATTO DI GIUSTIZIA, un gesto CONCRETO che dimostri che NESSUNO è stato dimenticato.”

Il PROGETTO rappresenta una PROVA per la REGIONE CAMPANIA, una possibilità di mostrare che non si tratta solo di NUMERI, ma di PERSONE, STORIE, FAMIGLIE. “Ogni giorno che passa è un’OCCASIONE PERSA,” osservano i protagonisti di questa lunga LOTTA. “Ma c’è ancora tempo per trasformare questa VICENDA in un esempio di SOLIDARIETÀ e UMANITÀ.”

Il FUTURO di queste persone è una TELA ancora da dipingere: sarà colorata di SPERANZA o resterà un GRIGIO RICORDO di PROMESSE non mantenute? Ora, il destino di queste vite è nelle mani delle ISTITUZIONI, che hanno l’opportunità di riscrivere questo capitolo con GIUSTIZIA e ridare a chi ha CREDUTO nel progetto la possibilità di guardare avanti con DIGNITÀ e ORGOGLIO.













