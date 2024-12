NUOVI INVESTIMENTI INDUSTRIALI A CELLOLE: 4GRAPH CRESCE PUNTANDO SUL CASERTANO

Già sede di una delle realtà manifatturiere più dinamiche e moderne del Sud Italia, Cellole, nel casertano, è stata nuovamente scelta dalla tipografia ecosostenibile 4Graph per un importante investimento. Dopo la recente inaugurazione del parco fotovoltaico a totale copertura dell’attuale sito produttivo, la dinamica realtà annuncia l’acquisizione di un nuovo stabilimento situato vicino alla sede principale. Con una superficie di 6.000 mq, di cui 2.000 coperti, la nuova struttura è destinata a migliorare l’efficienza dei processi produttivi e a sostenere la crescita aziendale. Questo progetto rientra nel piano di sviluppo pluriennale avviato dall’azienda nel 2023, che si basa su innovazione tecnologica e transizione ecologica, per rispondere alle sfide di un mercato sempre più esigente. “Abbiamo scelto di investire nuovamente nel territorio del casertano perché crediamo nelle potenzialità di quest’area e vogliamo contribuire attivamente al suo sviluppo”, afferma Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph. “Il nuovo stabilimento, non solo rafforza la nostra capacità produttiva, ma rappresenta un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di diventare la prima tipografia online a impatto zero d’Italia”. In linea con la filosofia orientata all’economia circolare e al rispetto ambientale, il nuovo stabilimento è stato scelto non solo per le sue caratteristiche strutturali avanzate, ma anche perché dotato di un impianto fotovoltaico già operativo, che aumenterà la capacità di produzione di energia green di 4Graph, integrandosi con il parco solare già installato nella sede principale. Questo consentirà all’azienda di coprire fino al 90% del proprio fabbisogno energetico, consolidando il suo ruolo di modello virtuoso nella transizione energetica del Mezzogiorno. Inoltre, il nuovo stabilimento sarà certificato ISO 14001 per la tutela ambientale, ISO 9001 per la qualità e PDR 125 per la parità di genere. Le due sedi di Cellole lavoreranno in sinergia per ottimizzare il flusso produttivo. Il nuovo stabilimento, che sarà operativo a pieno regime da gennaio 2025, sarà dedicato allo stoccaggio, al finishing e alla logistica, mentre la sede principale ospiterà le linee di stampa, ulteriormente potenziate da recenti investimenti in tecnologie di ultima generazione. “Con questa espansione non solo aumentiamo la nostra capacità produttiva, ma garantiamo tempi di consegna più rapidi e maggiore flessibilità, mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità”, aggiunge Di Mambro. A Cellole, dunque, viene realizzata tutta la produzione 100% in-house e da qui vengono gestite le spedizioni in tutta Italia e all’estero. L’investimento di 4Graph non riguarda solo l’azienda, ma offre opportunità per il territorio casertano. Oltre a creare nuovi posti di lavoro, l’espansione contribuisce a valorizzare il Casertano come hub per l’innovazione industriale e la sostenibilità. “L’augurio è che il nostro impegno possa essere d’ispirazione per altre realtà imprenditoriali”, conclude Di Mambro.