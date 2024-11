VILLARICCA, SALTA LA SFIDUCIA A GAUDIERI. MANCA UN SOLO CONSIGLIERE DAL NOTAIO. PRESSIONI A NON FINIRE PER NON MANDARE A CASA IL PRIMO CITTADINO

150 Visite

Salta l’operazione sfiducia a Villaricca. Franco Gaudieri per il momento resta in sella. Secondo le primissime ricostruzioni si sarebbero presentati in 12 a firmare dinanzi al notaio la fine dell’avventura politica del primo cittadino. Occorreva un altro consigliere, di minoranza, per portare a termine l’operazione. I consiglieri hanno atteso, poi qualcuno è andato via quando ha saputo che il tredicesimo non sarebbe arrivato. Per loro, oltre il danno anche la beffa: hanno dovuto anche pagare il “disturbo” al notaio.

La regia di quest’operazione (sfiducia) sarebbe stata architettata dai big della politica locale. Mentre la contro operazione porterebbe la firma di un consigliere di maggioranza, ex pentastellato, e di un noto politico di Fdi. Restano fuori dai giochi gli assessori dimissionari, alcuni dei quali fanno capo al consigliere regionale Giovanni Porcelli e all’Eurodeputato Lello Topo. O













