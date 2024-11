Minacce e botte al marito: codice rosso e braccialetto elettronico per una moglie violenta

Per la donna è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al marito, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a carico della moglie che alla fine di ottobre, per futili motivi, ha aggredito con un coltello da cucina il marito convivente. L’uomo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova e poi dimesso con pochi giorni di prognosi. In quella circostanza, la donna è stata denunciata per maltrattamenti e lesioni, mentre a favore del marito è stato attivato il ‘codice rosso’.