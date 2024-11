879 Visite

Cede il soffitto in un’aula del Carlo Levi. Tanta paura e lezioni sospese fino all’esito del sopralluogo richiesto dalla dirigente scolastica. La scuola resterà chiusa domani, al fine – scrive la preside – di consentire le necessarie operazioni tecniche nei locali dell’istituto di via Falcone. Non si registrano feriti. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews