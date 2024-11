Nessun colpevole per l’incendio di Città della scienza.

I giudici di appello hanno accolto le conclusioni difensive del vigilante e hanno assolto l’unico imputato che era stato ritenuto responsabile di aver favorito l’ingresso dei piromani all’interno del museo di Bagnoli. Difeso dalla penalista Vincenza Giamundo, Paolo Cammarota non era in aula. Soddisfazione da parte dell’ormai ex vigilante che si era dichiarato innocente fin dal primo momento.