CAIVANO: trucchi dei pusher per nascondere la droga, doppifondi in scarpe e lattine. 56enne arrestato dai Carabinieri

Traffico e spaccio di droga corrono anche sul filo della logistica. Occultare e movimentare gli stupefacenti è sempre più complicato, complici i controlli capillari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Il discorso non si applica solo ai grossi carichi ma anche alle piazze di spaccio sul territorio.

Ne è testimonianza l’arresto dei Carabinieri di Caivano, nell’ambito di un presidio strutturato nel centro storico della cittadina a nord di Napoli.

In manette ci è finito Alfonso Natale, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Non è stato facile per i militari individuare le dosi, ingegnosi i trucchi per occultarle.

Una parte era nascosta in una lattina, modificata affinché all’esterno non suscitasse sospetti, con un doppio fondo per collocare la cocaina.

Ancora più curioso il vano ricavato in una suola di una sneaker di gomma. Un modo infallibile (o quasi) per trasportare senza rischi le dosi, anche a domicilio.

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato 24 dosi di cocaina, una busta della stessa sostanza di 7 grammi e 275 euro in contante ritenuto provento illecito.

Natale è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

NATALE ALFONSO, NATO A CAIVANO IL 10.10.1968













