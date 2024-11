Marano-Giugliano, inchiesta Cassa continua: si attende la decisione del gip sulle misure cautelari richieste

331 Visite

Cassa Continua. Tiene ancora banco l’inchiesta riguardante i Comuni di Marano e di Giugliano per un presunto intreccio corruttivo tra politici, faccendieri ed imprenditori del settore Igiene Urbana. Per effetto della mini-riforma Nordio, entrata in vigore a fine agosto, sono in trepidazione gli indagati che hanno già sostenuto l’interrogatorio ex Art. 291 quater IV comma per i quali il pm Sirignano aveva chiesto la misura cautelare dei domiciliari per scongiurare, sotto il profilo cautelare, la reiterazione dei reati contestati. Esaurito il calendario degli interrogatori, la decisione, se accogliere o rigettare le richieste della Procura, spetta al G.I.P. Saladino di Napoli nord, che si esprimerà nei prossimi giorni o ore. Riserbo assoluto su quello che sarà la decisione adottata dal giudice.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews