Travolto sulla Domiziana, era un ucraino l’uomo deceduto l’altra notte

Tragedia nella notte sulla Domiziana dove, come ha reso noto la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”, un mezzo del 118 di Pozzuoli (auto) e di Varcaturo (India) sono stati allertati per “persona a terra” sulla ss7Quater, la statale Domiziana, 100 mt dopo l’uscita di Varcaturo in direzione Pozzuoli.

E’ stato rinvenuto un corpo senza vita di un uomo sulla 40ina, un ucraino, in una pozza di sangue al margine della carreggiata. Sul cadavere non ci sarebbero sono segni di trascinamento.

La polizia scientifica è al lavoro per capire come mai l’uomo sia stato ritrovato lì morto e perché stesse percorrendo a piedi l’asse viario nel cuore della notte.













