Manfredi presidente Anci: “Ora stop ai tagli ai Comuni”

Gaetano Manfredi è il nuovo presidente dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni. È la prima volta che un sindaco di Napoli assume la guida dell’Anci. L’accordo era già stato trovato da tempo. L’ex rettore della Federico II, con i piedi ben piantati nel centrosinistra ma senza tessera di partito in tasca, è stato individuato da tutti i sindaci, grazie al suo profilo istituzionale e collaborativo, l’uomo migliore per guidare l’Anci. L’elezione, nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Torino, è avvenuta per acclamazione. Manfredi ha ringraziato tutti e abbracciato Nicola Decaro, ex sindaco di Bari e oggi eurodeputato, che ha guidato l’Anci fino a che è stato primo cittadino del capoluogo pugliese.

Le prime parole da presidente dell’Anci, dopo i ringraziamenti del caso, le ha rivolte alla premier Giorgia Meloni: «Alla premier dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del Governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie. Quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un’interlocuzione diretta forte con la premier e con il Governo. Noi rapidamente costruiremo un’agenda dei comuni con una serie di proposte concrete che sottoporremo alla premier e sono convinto che riusciremo a trovare una strada per realizzarle». E sembra già esserci il programma: «Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzarne l’autonomia, dargli dei poteri che siano all’altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti. È prioritario affrontare quelli che sono aspetti chiave, dalla politica della casa, della sicurezza urbana, ai temi ambientali che oggi impattano fortemente sui Comuni, a quelle che sono le esigenze dei cittadini, come trasporti migliori, migliori servizi sociali ed educativi. Sono sfide molto grandi – sottolinea Manfredi – che impattano sui bisogni quotidiani delle persone». E ancora, per il sindaco sottolinea come «su tante tematiche su cui noi siamo continuamente sollecitati dai cittadini abbiamo dei poteri estremamente limitati, ad esempio i temi legati al turismo, le attività commerciali, la sicurezza, la Protezione Civile. Tutti temi su cui noi abbiamo grandi responsabilità, ma poteri limitati».













