Giornata dedicata agli alberi, gli alunni della Socrate-Mallardo piantano due abeti

Stamani giornata dedicata agli alberi, gli alunni dell’ I. C. Socrate – Mallardo dei plessi Borsellino e Mallardo hanno piantato nei rispettivi giardini due abeti (grazie al coordinamento del giardiniere marito di un insegnante) in vista dell’approssimarsi del Santo Natale. I piccoli alunni accompagnati dalle loro maestre hanno cantato, recitato poesie e ballato per rimarcare l’ importanza del verde, quindi degli alberi per la salute degli uomini e per la salvaguardia della natura. Molti gli accenni ai cambiamenti atmosferici che a causa del del taglio indiscriminato degli alberi ultimamente hanno profondo gravi tragedie alle comunità. Una lezione semplice con il simbolo del piantare una pianta che nelle menti dei piccoli ha il risultato più pregnante dì tante lezioni universitarie che spesso risultano sterili. L’ educazione all’ ambiente e il rispetto della natura sono principi primordiali su cuie+ si basa l’ educazione civica fin dalla scuola dell’ infanzia, grazie alla capacità e competenze delle maestre stimolate in itinere dalla Preside Prof.ssa Teresa Formichella.

Nota stampa dell’ IC. Socrate – Mallardo