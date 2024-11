MARANO, GLI ALUNNI DI SAN ROCCO NEL PIP? LA STRADA D’ACCESSO NON E’ AGIBILE (MAI COLLAUDATA), MA COME VENGONO CERTE IDEE A CERTI AMMINISTRATORI?

369 Visite

L’area Pip come ipotesi per dirottare i ragazzi di San Rocco sotto sfratto? L’idea, che qualcuno dell’amministrazione comunale sta facendo girare da qualche tempo, è un’altra panzana che ha il solo scopo di confondere ulteriormente le acque. L’area d’accesso al Pip, come ben sanno all’ufficio tecnico (e lo dovrebbe sapere pure il sindaco) non è agibile. Strada mai collaudata, come emerso da relazioni interne all’ente comunale e dal processo di primo grado (penale) che si è tenuto qualche anno fa.

I camion delle aziende transitano ugualmente? Vero, ma solo perché Marano è il paese dell’anarchia e dove ognuno fa quel che vuole.

Serietà imporrebbe che i ragazzi siano trasferiti, dopo l’eventuale sfratto, nelle altre scuole del territorio, seppur distanti da San Rocco.













