Calenda, Renzi e Bonino: in Emilia Romagna e Umbria nessun eletto in Consiglio regionale

“In Emilia-Romagna – osserva Felicori – abbiamo appena ripetuto lo stesso schema, perdente: Azione non ha voluto Italia Viva; Repubblicani, + Europa e socialisti hanno accettato questo veto, allargando la strada per la disfatta, Italia Viva non si è scomposta più di tanto e si è rifugiata, quasi nascosta, nella lista di De Pascale (ma un partito che non si presenta alle elezioni, per cos’altro esiste?). Risultato: nessun riformista eletto e la sensazione che ormai quasi tutti abbiamo rinunciato all’obiettivo di creare una forza liberal-democratica capace di unità ma anche di dialettica competitiva con il Pd. Tutti, all’opposto, a svolgere un ruolo ancillare. Che un errore siffatto sia compiuto da dirigenti regionali di breve esperienza politica può capitare, ma che sia avvallata da figure con alta considerazione di sé come Renzi e Calenda, assenti anche nell’incanalare le naturali ambizioni personali nell’alveo dell’interesse comune, stupisce, e non poco”.