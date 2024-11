Addio al Generale Leonardo Leso, per anni alla guida dei reparti d’élite dell’Arma. Era il papà di Alberto, a capo della compagnia di Marano

295 Visite

Leonardo Leso è stato addetto all’ufficio operazioni al comando generale dell’Arma, ha retto i comandi provinciali di Catanzaro e Trieste, e la Scuola allievi carabinieri di Roma.

Ha frequentato corsi di specializzazione anche all’estero (controterrorismo in Israele, combattimento urbano e negoziazione in caso di presa di ostaggi in Inghilterra).

Fu artefice del blitz del Gis nel carcere di Trani nel 1980 per liberare 18 agenti di custodia ostaggi di 96 detenuti delle BR.

È stato insignito, tra gli altri, della Legion of Merit, concessagli dal congresso degli Stati Uniti, della Croce d’oro al merito dell’ Esercito, una medaglia di bronzo al valore dell’Esercito e della Croce di Cavaliere Ordine Militare d’Italia, la più alta decorazione militare italiana.

Si congedò dall’Arma con il grado di Generale di Corpo d’armata, tra altri incarichi ricoperti, prescindendo dall’essere stato impiegato in ogni teatro estero, il Comando della Divisione unità Mobili e l’esser stato addetto alla Difesa, consigliere militare e di polizia presso la rappresentanza italiana all’Onu.

Al comandante Alberto Leso, a capo della Compagnia di Marano, le condoglianze più sentite della nostra redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews